Oscilação em casa no primeiro turno afasta Flamengo de briga por título

Rio - O Flamengo encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no último domingo (13), no empate com o São Paulo por 1 a 1, no Maracanã. Sob vaias e protestos por conta da eliminação nas oitavas de final da Libertadores diante do Olimpia, do Paraguai, o Rubro-Negro chega na metade da competição distante da briga pelo título e com desempenho atípico em relação aos últimos anos.

Há seis anos que o Flamengo não fazia uma campanha que desperdiçou tantos pontos dentro de casa. Em nove jogos como mandante, o Rubro-Negro conquistou 18 pontos com cinco vitórias, três empates e uma derrota. No ano passado, terminou o Brasileirão como o sétimo melhor mandante, mas tirou o pé na reta final por conta das finais da Copa do Brasil e Libertadores.

Entre 2018 e 2021, o Flamengo terminou o Brasileirão entre os dois melhores mandantes, sendo o melhor em 2019 e 2020, temporadas em que conquistou o título da competição. Nas outras duas ocasiões, chegou disputar o título em algum momento, bem diferente do que ocorre em 2023. Com quatro tropeços dentro de casa, o Rubro-Negro vira o turno bem distante da briga com o líder Botafogo.

Como visitante, o Flamengo se manteve forte e tem a quarta melhor campanha, atrás de Botafogo, Cuiabá e Atlético-MG. Líder do Brasileirão, o Alvinegro somou 17 pontos fora de casa, enquanto o Rubro-Negro fez 14 - ou seja, um jogo de diferença. No final das contas, a oscilação da equipe comandada por Jorge Sampaoli, principalmente no Maracanã, afastou a disputa pelo título.



Após os fracassos no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca e Libertadores, o Flamengo deposita as esperanças na Copa do Brasil para evitar um ano sem títulos pela primeira vez desde 2018. O Rubro-Negro recebe o Grêmio, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, venceu por 2 a 0, em Porto Alegre.