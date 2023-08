Torcedores do Flamengo estendem faixas de protesto em frente ao Ninho do Urubu

faixas com ataques à diretoria e aos jogadores. Um grupo de torcedores de uma organizada do Flamengo protestou na frente do CT do Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (15). Eles estenderam

Inconformados com a forma como o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olimpia, na semana passada, e pelo empate com o São Paulo pelo Brasileirão, no domingo, os rubro-negros deram um recado ao elenco em uma das faixas:



"F... treinador, joguem como homens"



Em outra, eles atacaram os dirigentes do Flamengo pela postura em meio à crise de relacionamento entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores: ""Diretoria de frouxos". A última foi um recado utilizando a letra do hino rubro-negro: "Vencer, vencer, vencer".



O Flamengo realiza nesta terça-feira o último treino antes do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio, que será na quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro, que venceu fora por 2 a 0, pode perder por até um gol de diferença para ir à final.



Como está a 15 pontos do líder Botafogo no Brasileirão, o Flamengo tem na Copa do Brasil a sua melhor chance de conquistar um título em 2023.