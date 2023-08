Flamengo x Grêmio: David Luiz será desfalque novamente

Rio - David Luiz desfalcará o Flamengo pelo segundo jogo seguido. Após ficar fora do duelo com o São Paulo, o defensor não foi a campo novamente nesta terça-feira (15), no Ninho do Urubu, por conta de dores no adutor da coxa esquerda e com isso está fora da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A informação é do site "ge".

Quem também deve ficar fora é o volante Erick Pulgar. Sem jogar há mais de um mês, o chileno já iniciou a transição e está perto de retornar aos gramados, mas a presença no duelo desta quarta ainda é incerta.

O Flamengo tem boa vantagem para garantir vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e pode perder por até um gol de diferença no Maracanã para se classificar.