Agente de Ayrton Lucas nega acerto do jogador do Flamengo com time de Jorge Jesus

Rio - O lateral-esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, ainda não chegou a um acordo com o Al-Hilal. De acordo com o empresário Carlos Leite, que cuida da carreira do jogador, o atleta não está nem negociando com a equipe saudita, que é comandada por Jorge Jesus.

A informação de que as partes estão próximas de um acerto havia sido divulgada pelo jornalista italiano Rudy Galletti, da Sky Sports. O jornal espanhol "AS" foi o primeiro a noticiar o interesse do Al-Hilal. A proposta teria sido de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões).

Ayrton Lucas chegou ao Flamengo na metade de 2022, emprestado pelo Spartak Moscou. Após mostrar bom futebol, o clube carioca desembolsou 7 milhões de euros (R$ 39,6 milhões na época) e executou o opção de compra no fim do ano passado.

O jogador, de 26 anos, conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Ayrton Lucas entrou em campo em 85 jogos, fez oito gols e deu dez assistências. O lateral tem contrato até o fim de 2027.