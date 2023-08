Gerson e Varela brigam durante treino do Flamengo

Rio - A crise no Flamengo ganhou um novo capítulo. O lateral-direito Varela e o meia Gerson trocaram socos durante o treinamento desta terça-feira (15), no CT Ninho do Urubu, de acordo com informações do "ge". O confronto entre os jogadores foi separado pela comissão técnica.

O clima esquentou entre os jogadores após uma falta de Gerson em Varela. O lateral não gostou e reclamou com o zagueiro Pablo. O meia perguntou o que o uruguaio disse e, em seguida, ambos foram retirados da atividade no campo. Mas o desentendimento prosseguiu internamente.

Na parte interna do centro de treinamento, Varela gritou com Gerson, que retrucou. O lateral uruguaio tentou agredir o meia, mas ele esquivou e respondeu com socos. O defensor foi acertado no nariz e há suspeita de fratura. Após a briga, foi realizada uma reunião para apaziguar a situação.

Esta foi a segunda troca de agressões no Flamengo em menos de um mês. No último dia 29, o preparador físico Pablo Fernández agrediu o centroavante Pedro no vestiário após o jogador se recusar a aquecer. O funcionário foi demitido no dia seguinte.

Desde o ocorrido com Pedro, a relação entre os jogadores e a comissão técnica de Jorge Sampaoli nunca mais foi a mesma. Após 16 dias, o treinador se reuniu com o jogador , nesta última segunda-feira (14), em sua sala no Ninho do Urubu, para conversar.

Em meio a crise dentro e fora dos gramados, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, em Porto Alegre.