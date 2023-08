Exames comprovam fratura no nariz de Varela após soco de Gerson em treino do Flamengo

A troca de socos com Gerson no treino do Flamengo, na manhã desta terça-feira (15), no Ninho do Urubu, resultou em uma fratura no nariz de Varela. Após o ocorrido, o lateral uruguaio seguiu para um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde realizou exames que confirmaram a lesão no local.



O Flamengo tem boa vantagem para garantir vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, nesta quarta (16), às 21h30 (de Brasília), para se classificar.

Agressões



O clima esquentou entre os jogadores após uma falta de Gerson em Varela. O lateral não gostou e reclamou com o zagueiro Pablo. O meia perguntou o que o uruguaio disse e, em seguida, ambos foram retirados da atividade no campo. Mas o desentendimento prosseguiu internamente.



Na parte interna do centro de treinamento, Varela gritou com Gerson, que retrucou. O lateral uruguaio tentou agredir o meia, mas ele esquivou e respondeu com socos. O defensor foi acertado no nariz. Após a briga, foi realizada uma reunião para apaziguar a situação.



Esta foi a segunda troca de agressões no Flamengo em menos de um mês. No último dia 29, o preparador físico Pablo Fernández agrediu o centroavante Pedro no vestiário após o jogador se recusar a aquecer. O funcionário foi demitido no dia seguinte.

Flamengo se manifesta

Pouco depois do ocorrido, o Flamengo se manifestou sobre o caso. Em nota divulgada no início da tarde, o Rubro-Negro afirmou que o "entrevero" entre a dupla está resolvido internamente e foi resultado de um "treino disputado".