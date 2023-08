Depois de troca de socos entre jogadores, Filipe Luís reúne elenco e pede mudança de clima no Flamengo

Rio - Em mais um dia de clima fervendo no Flamengo, um dos líderes do grupo rubro-negro, Filipe Luís reuniu os jogadores no Ninho do Urubu e pediu uma mudança no ambiente do clube carioca. O veterano, de 38 anos, afirmou que é preciso pensar no Flamengo acima de todas as coisas. As informações são do portal "GE".

Durante o treino desta terça-feira, o lateral-direito Guillermo Varela e o meia Gerson trocaram socos. O Flamengo se pronunciou sobre o ocorrido, colocou a situação em panos quentes, e afirmou que ambos estão concentrados para a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira. Envolvidos na confusão, os dois não estavam na reunião convocada por Filipe Luís, pois já haviam deixado as instalações do Ninho do Urubu.

Além desse momento envolvendo o lateral, após o ocorrido, Jorge Sampaoli reuniu lideranças do elenco para conversar a portas fechadas no Ninho. Gabigol, Filipe Luis, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro estiveram presentes. O diretor de futebol Bruno Spindel também participou, mas ficou em silêncio.

O clima no Rubro-Negro vem sendo pesado nas últimas semanas. O primeiro incidente divulgado foi a agressão do ex-preparador físico Pablo Fernández ao atacante Pedro, no vestiário de Belo Horizonte, após a vitória sobre o Atlético-MG, no fim de julho. Apesar da demissão do argentino, o clima entre Jorge Sampaoli e o elenco rubro-negro vem se deteriorando a cada dia.

O Flamengo busca a classificação para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio neste quarta-feira no Maracanã. O Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que avança para a final da competição.