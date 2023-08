Após troca de socos, Flamengo relacionará Gerson e Varela para partida contra o Grêmio

troca de socos entre Gerson e Varela no treino desta terça-feira (15), o Flamengo decidiu que relacionará a dupla para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta (16), no Maracanã. O uruguaio, que sofreu uma fratura no nariz com a agressão do volante, ainda será reavaliado. As informações são do site "ge". Rio - Mesmo após a, o Flamengo decidiu que relacionará a dupla para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta (16), no Maracanã. O uruguaio,, ainda será reavaliado. As informações são do site "ge".

O Flamengo já providenciou uma máscara para Varela, mas o lateral ainda não tem presença garantida na partida. O martelo será batido na manhã desta quarta. Gerson chegou a machucar a mão na confusão, mas nada grave e está confirmado para o jogo.

o clube se manifestou dizendo que o "entrevero" entre a dupla está resolvido internamente e foi resultado de um "treino disputado".

Até o momento, o Flamengo não decidiu qual será a punição dos dois atletas. Inicialmente, a ideia era uma multa, mas a decisão ainda não foi sacramentada. Mais cedo,

Apesar do clima quente nos bastidores, o Flamengo tem boa vantagem para garantir vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e pode perder por até um gol de diferença no Maracanã para se classificar.