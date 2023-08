Titular do Flamengo é alvo de clubes da Premier League

Wesley, lateral do Flamengo Alexandre LOUREIRO/AFP Rio - Titular absoluto na lateral direita do Flamengo, Wesley pode deixar o clube em breve. De acordo com o canal "Paparazzo Rubro-Negro", o Brighton-ING e outros dois times da Premier League sondaram a situação do jogador de 19 anos, que é um dos destaques da equipe carioca na temporada.

Nos últimos meses, Wesley tem atraído olhares do continente europeu. No início do ano, o Flamengo chegou a recusar uma proposta do Barcelona-ESP pelo lateral. O clube catalão estava disposto a desembolsar 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual) pelo negócio.

Desde a chegada de Sampaoli, Wesley assumiu a lateral do Flamengo e não saiu mais. Dos 31 jogos do argentino no comando do Flamengo, o jovem atuou em 30, mas não estará à disposição nesta quarta-feira (16), na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo de ida. Varela deve ser o titular, mesmo com o nariz quebrado após trocar agressões com Gerson no treino desta terça (15).