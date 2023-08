Bandeira de Mello critica atual gestão do Flamengo: 'Falta de profissionalismo'

Rio - Vivendo fase turbulenta dentro e fora dos gramados, o Flamengo enfrenta mais uma crise na gestão do presidente Rodolfo Landim. Insatisfeito, o ex-mandatário Eduardo Bandeira de Mello, usou as redes sociais para detonar a condução do clube.

"Lamentáveis as notícias que surgiram nos últimos dias. Ao que parece, reflexo da falta de profissionalismo na administração do clube, que só fez regredir de 2019 para cá", iniciou Bandeira, que presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018.

Nesta terça-feira (15), a briga entre o volante Gerson e o lateral-direito Varela esquentou os bastidores do Ninho do Urubu. O defensor uruguaio foi atingido por um soco no nariz, e exames constataram fratura no local. Tudo começou por uma reclamação em uma jogada durante o treino, em que o lateral reclamou de uma entrada do meia.

"Por já ter vivido o clube por dentro, sempre evitei fazer comentários sobre as notícias do dia a dia a fim de que não fossem confundidos com a crítica fácil e os ataques com os quais sofri durante o meu mandato. Contudo, diante das recentes notícias, não posso deixar de lamentar a forma com que o mais qualificado elenco do Brasil vem sendo gerido. O Flamengo precisa voltar ao rumo do profissionalismo", detonou Eduardo Bandeira de Mello.

A fase crítica vem desde o último dia 29/7, quando Pedro foi agredido pelo então preparador físico Pablo Hernández em meio à um desentendimento no vestiário do Independência após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. O profissional se retirou do clube e o jogador foi advertido por ter se recusado a permanecer no aquecimento.

Em campo, o Flamengo ainda vem de resultados ruins. Além de ver a distância para o líder Botafogo aumentar para 15 pontos, o Rubro-Negro ainda caiu na Libertadores para o Olimpia (PAR) com a derrota por 3 a 1 no Defensores del Chaco.