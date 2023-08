Varela se machuca e precisa ser substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo x Grêmio

Rio - Varela virou preocupação para Flamengo. Isso porque o lateral sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo jogo contra o Grêmio, válido pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 14. De acordo com o clube, ele passará por exames na quinta.

Em seu lugar, o técnico Jorge Sampaoli colocou Matheuzinho, que não jogava uma partida desde a semifinal do Campeonato Carioca. O jogador teve uma fratura na tíbia da perna esquerda, em março, e voltou a ficar à disposição neste mês.

SEMANA CONTURBADA PARA VARELA

O uruguaio, vale lembrar, esteve envolvido no "entrevero" com Gerson e recebeu um soco do volante durante o treino da última terça-feira. Ele chegou a aquecer de máscara no gramado do Maracanã, mas foi para o jogo sem a proteção.

FLAMENGO x GRÊMIO

As duas equipes medem forças por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro ganhou o jogo de ida por 2 a 0. Assim, pode perder por até um gol de diferença para avançar na competição.