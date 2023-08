Após classificação para a decisão da Copa do Brasil, Arrascaeta destaca união do Flamengo na busca pelo título

Rio - Um dia após o "entrevero" entre Gerson e Varela , o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, levou a melhor no placar agregado (3 a 0) e avançou à final da Copa do Brasil . Na entrevista depois do jogo, Arrascaeta, autor do único gol da noite desta quarta-feira, destacou que o grupo sabia da importância de estar focado e unido para chegar à decisão e reforçou que a briga já foi resolvida.

"Se a gente quer conquistar alguma coisa esse ano, ainda estamos em mais uma final, hoje era muito importante todo mundo estar focado e unido em conseguir a vitória. Momento difícil. A gente sabe que quando ganha o assunto é Flamengo, quando perde, Flamengo. Sempre gira em torno dessa grande instituição. A gente com certeza vai sair fortalecido", disse Arrascaeta, à TV Globo.

"Sabemos que acontecem coisas no futebol às vezes um pouquinho difícil para todo mundo, a pressão é muito grande. A gente já resolveu entre o grupo, entre todos nós. O importante é que fizemos o que tínhamos que fazer: chegar aqui e ganhar o jogo", completou.

Vale mencionar que todos os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli comemoram juntos o gol. Na entrevista, Arrascaeta destacou que isso mostra que o grupo está fechado e unido por mais um título.

"Tanto nós quanto ele está tentando dar o melhor para que o Flamengo saia favorecido. A instituição tem que estar acima de tudo. Para nós, foi muito importante na hora de comemorar o gol, mostrar que nosso grupo está unido, está fechado para buscar de mais um título", concluiu.

Em tempo: o São Paulo será o adversário do Flamengo na decisão. O Tricolor Paulista foi derrotado no jogo de ida, na Neo Química Arena, por 2 a 1, mas venceu no Morumbi por 2 a 0. Dessa forma, avançou com um triunfo no placar agregado de 3 a 2.