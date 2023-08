Braz diz que, por enquanto, Flamengo não punirá Gerson e Varela e fala em 'treino bem acirrado’

Rio - Mesmo com a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio, na noite da última quarta-feira (16), que classificou o Rubro-Negro para a final da Copa do Brasil , o principal assunto nos corredores do Maracanã ainda era a troca de agressões entre Gerson e Varela na véspera do duelo decisivo. Após a partida, o vice de futebol do clube carioca, Marcos Braz, afirmou que, por enquanto, a dupla não será punida e disse ter a mesma posição dos jogadores, de que o episódio foi consequência de um “treino acirrado”.“A minha posição é a dos jogadores. Os jogadores têm a certeza que foi, evidente que não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, um treino bem acirrado. Foi isso que aconteceu. Por enquanto não (haverá punição). Por enquanto a gente vai comemorar mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo, um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, uma importância para o clube também muito grande”, disse Braz.“Não que a gente esteja preocupado com uma ou outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa. É ter o Flamengo treinado pelos próximos 30 dias para ter uma final bonita, contra um clube que é histórico, acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro”, completou.O zagueiro Fabrício Bruno, que foi o único jogador a atender à imprensa, foi perguntado sobre o ocorrido, mas se recusou a comentar o tema.“Desculpa, não vou falar. O clube já se manifestou, estou aqui para falar daqui para a frente, da final da Copa do Brasil e consequentemente do Brasileiro”, afirmou o defensor, cortando a pergunta ainda na metade.Tentando superar o episódio de agressão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, contra o Coritiba, no Couto Pereira. A decisão da Copa do Brasil, contra o São Paulo, acontecerá nos dias 17 e 24 de setembro. A ordem dos mandos de campo será definida por sorteio.