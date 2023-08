Sampaoli enxerga evolução em vitória do Flamengo e projeta final: 'Um mês é como um ano'

Rio - Classificado para a final da Copa do Brasil após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1 a 0, o técnico Jorge Sampaoli elogiou o rendimento dos seus comandados na partida no Maracanã e projetou a decisão da competição contra o São Paulo.

"Chegar em final com a sequência de jogos que vínhamos tendo é muito importante. O time jogou muito melhor do que vinha sendo nos últimos tempos. Então estou feliz com isso. Temos que jogar como hoje para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui (no Flamengo) um mês é como se fosse um ano", afirmou.

Jorge Sampaoli também comentou a comemoração coletiva do grupo do Flamengo, após o gol da vitória, marcado por Arrascaeta. Os jogadores vieram abraçar o argentino após a bola entrar nas redes do Grêmio.

"Foi uma sensação de alegria pelo momento de quando fizemos o gol. É uma classificação à final, é normal a alegria com os jogadores com uma classificação, que acredito que nem você, nem a torcida esperava. É uma descarga de alegria pela final", finalizou.