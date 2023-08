Fabrício Bruno enxerga com naturalidade ‘turbulências’ no Flamengo

Rio - Único jogador do Flamengo a falar com a imprensa após a, Fabrício Bruno fez questão de afirmar que o clima nos bastidores é “tranquilo”. O defensor disse enxergar com naturalidade as “turbulências” que o clube tem enfrentado ao longo da temporada.“O relacionamento (com Sampaoli) é tranquilo. Acho que muitas coisas que são ditas não condizem com a nossa realidade. Temos que ter paciência com o que tem sido construído. Estamos em mais uma final de Copa do Brasil e ainda temos 19 jogos para tentar engrenar e encostar no líder do Brasileirão”, declarou Fabricio.“É normal passar por turbulência na temporada. Passamos por um momento difícil no início da temporada, depois engrenamos. Passamos um pouco agora de novo. Às vezes, é difícil de falar. Somos uma equipe qualificada. Vai oscilar. O orçamento não entra em campo. É ter paciência, colocar as coisas em dia, acalmar um pouco. O Flamengo é um clube que tem que sempre vencer. Quando há um deslize, vira um furação. Não podemos deixar as coisas de fora entrarem para não atrapalharem o nosso ambiente", completou.Fabrício também fez questão de destacar a atuação do Flamengo diante do Grêmio, que classificou o time para a final da Copa do Brasil.“Fizemos um grande jogo. Competimos. Isso é importante. Mais importante que jogar bem, era ganhar o jogo porque vínhamos de resultados negativos. Feliz pelo jogo. Assunto resolvido e bola para frente", afirmou.Questionado sobre a, o defensor preferiu não se manifestar.