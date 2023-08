Flamengo informa que Varela teve lesão no ligamento do joelho

Rio - O Flamengo divulgou, na tarde desta quinta-feira (17), que o lateral Varela sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O jogador fará tratamento conservador, com fisioterapia, e não precisará passar por cirurgia. O clube não informou prazo para recuperação. Varela precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio , na última quarta (16), pela semifinal da Copa do Brasil. Ele foi aplaudido pela torcida ao deixar o campo para a entrada de Matheuzinho.Um dos protagonistas da turbulenta semana do Flamengo, devido à troca de agressões com Gerson na véspera do jogo contra o Grêmio , Varela entrou em campo com o nariz fraturado por conta de um soco que levou do camisa 20. Ele chegou a aquecer com uma máscara, mas dispensou o acessório antes da bola rolar.