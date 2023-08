Filipe Luís pede mudança de postura do Flamengo e admite: ‘Perdemos a força do grupo’

Rio - Uma das principais lideranças do Flamengo, Filipe Luís pediu uma mudança de postura da equipe diante dos últimos acontecimentos. Após a classificação para a final da Copa do Brasil, com a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta-feira (16), no Maracanã , o lateral admitiu que o Rubro-Negro se perdeu como grupo em 2023 e prometeu empenho para melhorar a situação.“Esse grupo é bom. Esse grupo tem uma força que já demonstrou em outras vezes. É um grupo muito forte, e neste ano perdemos a força do grupo. Nós mesmos conversamos no vestiário que temos de voltar. A grande força desse time é o elenco que tem. Muitas vezes quem vai ganhar o jogo não são os 11 que vão começar, vão ser os caras que vão jogar cinco minutos no fim do jogo, vai ser o cara que entrar no último minuto para bater o pênalti”, disse Filipe à TV Globo.“Temos que voltar a ter a força do grupo, essa união que o grupo precisa ter para conquistar. E aí sim vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento, está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida pro nosso lado”, completou.O ídolo rubro-negro também admitiu que o Flamengo não fez sua melhor partida contra o Grêmio, mas valorizou o resultado.“Hoje o time fez um jogo sólido, digamos assim um jogo político. Controlamos bem o resultado e conseguimos fazer o gol. Não foi nosso melhor jogo, mas também não é nossa melhor fase. Penso que só tem um caminho: o do trabalho. Trabalhar com muita humildade, não falar nada, obedecer tudo que tiver que obedecer para poder fazer o Flamengo voltar a ser Flamengo”, finalizou.