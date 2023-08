Gerson, do Flamengo, manda recado a Varela após agressões e afirma: 'Conversamos e nos entendemos'

Rio - O meia Gerson, do Flamengo, se manifestou nesta quinta-feira (17) pela primeira vez após trocar socos com o lateral Varela, que resultaram em uma fratura do nariz do uruguaio. Em breve texto nas redes sociais, o Coringa mandou um recado ao camisa 2 e afirmou que já se entendeu com o companheiro.

"Amigo e companheiro de trabalho, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso", escreveu Gerson.

O camisa 20 também fez questão de desejar boa recuperação a Varela, que se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, na última quarta (16), no Maracanã, quando o Flamengo garantiu vaga na final da Copa do Brasil. Nesta quinta, o Flamengo informou que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O jogador fará tratamento conservador, com fisioterapia, e não precisará passar por cirurgia. O clube não informou prazo para recuperação.

Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes", completou.

Tentando superar a crise nos bastidores, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, contra o Coritiba, no Couto Pereira. A decisão da Copa do Brasil, contra o São Paulo, acontecerá nos dias 17 e 24 de setembro. A ordem dos mandos de campo será definida por sorteio.