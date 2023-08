Varela, do Flamengo, agradece mensagem de Gerson e afirma: 'Sempre tivemos uma boa amizade'

Rio - Após o "entrevero", o clima é de paz entre Gerson e Varela. Nesta quinta-feira, 17, o lateral-direito uruguaio agradeceu a mensagem que recebeu do meio-campista e ressaltou que os dois sempre tiveram uma boa amizade. Confira abaixo:

"Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade e os erros nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor. Vamos com tudo", escreveu Varela.

Publicação de Varela, do Flamengo, no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @guillermovarela4

O CASO

No treino da última terça-feira, os dois jogadores tiveram uma briga feia. Varela gritou com Gerson, que retrucou. O lateral uruguaio tentou agredir o meia, mas ele esquivou e respondeu com socos.

Varela chegou a fraturar o nariz, mas, mesmo assim, foi a campo para a partida contra o Grêmio, válida pelo jogo da volta Copa do Brasil, na última quarta-feira. Entretanto, o uruguaio sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.



Exames realizados nesta quinta-feira constaram que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. De acordo com o clube, o jogador fará tratamento conservador, com fisioterapia, e não precisará passar por cirurgia.

Mais tarde nesta quinta-feira, Gerson se manifestou pela primeira vez desde a briga. Em texto publicado nas redes sociais, o meio-campista ressaltou que está tudo bem entre eles e ainda desejou ao lateral uma breve recuperação da lesão.

"Amigo e companheiro de trabalho, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso", escreveu Gerson.

"Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes", completou.