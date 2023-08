Flamengo deseja acertar renovação com Gabigol até outubro

Rio - Principal ídolo da geração atual do Flamengo, Gabigol vem negociando a renovação do seu contrato com o clube carioca. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro espera conseguir anunciar a ampliação do vínculo com o jogador até o mês de outubro.

Gabigol, de 26 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O desejo do clube carioca é de ampliar o vínculo até o final de 2029. De acordo com o "GE", o atacante teria pedido um aumento salarial em torno de 50%, o que tem dificultado o acerto com o clube carioca.

O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou rapidamente um ídolo do clube. Gabigol conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas. O artilheiro foi decisivo em todas as conquistas, em especial nas duas Libertadores, fazendo gols dos títulos em ambas.

Além de Gabigol, o Flamengo decidiu renovar o contrato de outros dois jogadores históricos do clube: Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Os dois têm mais de 30 anos, e seus vínculos com o Rubro-Negro se encerram no fim de 2023.