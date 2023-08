Flamengo lidera média de público no primeiro turno do Brasileirão

Rio - O Flamengo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023 com a maior média de público pagante. Se dentro de campo o time não atingiu a expectativa, do lado de fora a torcida deu show nas arquibancadas do Maracanã. Em nove jogos com mando de campo no Maracanã, o Rubro-Negro teve média de quase 55 mil torcedores por partida e atraiu quase 500 mil pessoas.

A lista das dez maiores médias de público pagante do primeiro turno conta com três times paulistas e três cariocas. Além do Flamengo, o Fluminense aparece em sétimo lugar com média de quase 32 mil pagantes por jogo, enquanto o Vasco aparece em oitavo, com média de cerca de 30 mil em cinco partidas. O Cruz-Maltino teve quatro jogos com portões fechados por determinação do STJD.

Já a média do líder Botafogo chama atenção. Apesar da melhor campanha da história do primeiro turno, o Alvinegro teve uma média de 25 mil torcedores em 10 jogos disputados como mandante, sendo apenas a 13ª maior média de torcedores. Nas últimas partidas, a torcida alvinegra esgotou os ingressos e apresentou uma crescente nos números.

Confira o ranking dos maiores públicos pagantes do Brasileirão:

1º - Flamengo: 54.668 mil pagantes (9 jogos)

2º - São Paulo: 48.650 mil pagantes (10 jogos)

3º - Corinthians: 39.618 mil pagantes (7 jogos)*

4º - Palmeiras: 38.249 mil pagantes (9 jogos)

5º - Bahia: 35.493 mil pagantes (9 jogos)

6º - Fortaleza: 33.960 mil pagantes (10 jogos)

7º - Fluminense: 31.488 mil pagantes (10 jogos)

8º - Vasco: 30.651 mil pagantes (5 jogos)*

9º - Grêmio: 29.345 mil pagantes (10 jogos)

10º - Internacional: 28.099 mil pagantes (9 jogos)

11º - Atlético-MG: 26.003 mil pagantes (9 jogos)

12º - Cruzeiro: 25.542 mil pagantes (10 jogos)

13º - Botafogo: 25.053 mil pagantes (10 jogos)

14º - Coritiba: 24.277 mil pagantes (9 jogos)

15º - Athletico-PR: 23.715 mil pagantes (10 jogos)

16º - Cuiabá: 15.739 mil pagantes (9 jogos)

17º - Santos: 10.846 mil pagantes (6 jogos)*

18º - Goiás: 8.083 mil pagantes (9 jogos)

19º - Bragantino: 5.611 mil pagantes (10 jogos)

20º - América-MG: 2.965 mil pagantes (9 jogos)

*Times punidos pelo STJD com portões fechados em número determinado jogos