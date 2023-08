Arrascaeta exalta apoio da torcida e comenta polêmicas: 'Gente de fora que quer conturbar'

Rio - Finalista da Copa do Brasil, o Flamengo bateu o Grêmio na última quarta-feira (16), por 1 a 0 e vai enfrentar o São Paulo na decisão. Em entrevista ao programa "Resenha do Jogo", na "Fla TV", o uruguaio Arrascaeta falou sobre a importância do apoio vindo da arquibancadas na última partida e pediu união para seguir conquistando as vitórias.

"O apoio, principalmente nesse último jogo, foi muito importante para a gente ganhar essa partida. Mas principalmente para mostrar que quando a gente está unido é muito difícil o Flamengo perder. A gente sabe que quando a gente ganha se fala do Flamengo, quando a gente perde se fala do Flamengo, então tudo gira em torno de nós", disse o jogador.

Em meio às polêmicas de bastidores, o meia manifestou sua opinião ao dizer que existe gente de fora com o objetivo de conturbar o ambiente e pediu aos Rubro-Negros para que possam confiar no elenco que vai corresponder em campo.

"Tem muita gente de fora que quer conturbar o ambiente, as vezes uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Então, peço para a nação confiar nesse elenco que, com certeza, a gente vai corresponder dentro de campo", finalizou.

Em tempo: Coritiba e Flamengo medirão forças no próximo domingo (20), às 16h (de Brasiília), no Couto Pereira. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.