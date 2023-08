Sampaoli não concorda com críticas à atuação do Flamengo contra o Coritiba: 'Jogou muito bem'

Curitiba - O técnico Jorge Sampaoli discordou das críticas à atuação do Flamengo, mesmo com a vitória por 3 a 2, diante do Coritiba, neste domingo (20), no Couto Pereira. Após a partida, o treinador elogiou o desempenho de sua equipe ao ser questionado sobre a performance da equipe nas últimas partidas.

"São pontos de vistas. Hoje jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo, em um campo difícil. Com o Grêmio na semifinal no Maracanã também creio que (Flamengo) foi superior. Mas seguramente a consolidação que sempre falam ainda tem que resultar em mais tempo. Considero que tem muitos momentos em que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar, isso também prejudica algum tipo de rendimento. Basicamente, temos que encontrar rendimentos individuais mais altos, e coletivamente que o time não se ressinta em algum momento de adversidade", disse Sampaoli.

"O primeiro tempo devia ter ganhado por uma maior diferença, lamentavelmente no segundo tomou um gol muito cedo, o que gerou uma dificuldade anímica, junto com o desgaste. Alguns jogadores que vinham um pouco complicado, alerta físico, como o Bruno (Henrique) e o Pulgar. Mas a equipe com mais desordem foi buscar. Creio que no balanço, a vitória foi merecida do Flamengo. Mas como sempre falo, muita coisa para corrigir", completou.

O argentino valorizou a semana que terá livre para treinar, já que o time só volta a campo no próximo sábado (19), às 18h30, no Maracanã.

"Sempre é bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também com aquele que executa. Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas. E o momento também de jogadores que resolvam algum tipo de jogo de maneira criativa. Então temos que recuperar a forma coletiva, mas também a forma individual", afirmou.

Time desligado

"É um tema anímico que também temos que resolver. Tem o esforço, às vezes não tem a precisão. Normalmente a precisão do jogo tem a ver com a precisão individual. Mas temos que tentar defender muito mais com a bola, ter muito mais controle, mais passes no campo rival, que é a proposta. Às vezes o time acelera muito. Aí é onde sofre mais. Mas sempre aproveitei o tempo para fazer substituições. Na verdade a preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável, então vamos ter que mudar a forma ou nomes próprios para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto."

"Alívio" com a vitória

"Uma boa vitória para consolidar um montão de conceitos que a gente tem relacionado ao sentido futebolístico. Sempre falo a mesma coisa, o projeto está relacionado com a execução de uma forma de jogar. E a respeito dessa situação, durante o maior tempo possível. Esses são os times que marcam o tempo. Meu desafio é convencer um grupo que tem jogadores com características para isso, que tem jogado e outra forma e ganhado de outra forma, tentar jogar da forma que eu quero."