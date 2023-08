Dirigente do Flamengo diz que gramado do Maracanã é o 'pior do Brasil'

Rio - O gramado do Maracanã durante a partida do Vasco contra o Atlético-MG no último domingo (20) continua sendo motivo de críticas pelo mundo do futebol. O Presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, fez duras críticas ao estado do campo após a vitória do Cruz-Maltino sobre o Galo.

"O estado do Maracanã após a partida contra o Vasco é uma lástima. O pior do Brasil", afirmou "Bap". O uso do Maracanã foi liberado ao Vasco após conseguir uma liminar na Justiça. Flamengo e Fluminense tentaram impedir o uso do estádio pelo Cruz-Maltino, com o Tricolor argumentando sobre o pouco tempo de recuperação do gramado.

O Fluminense usou o estádio no sábado (19) contra o América-MG, um dia antes do jogo do Vasco, e utilizará novamente na quinta-feira (24), pela ida das quartas de finais da Libertadores, contra o Olimpia.