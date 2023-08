Vídeo: Gabigol é xingado ao dar camisa de presente para torcedora após partida do Flamengo e ri

A verdade por trás do sorriso de Gabigol.



Rio - Após a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Coritiba, no último domingo (20), no Couto Pereira, Gabigol decidiu presentear uma torcedora com sua camisa. No entanto, ao se aproximar da arquibancada, o atacante acabou sendo xingado por um homem e riu da situação.O homem em questão também estava pedindo a camisa do ídolo rubro-negro de presente. Ao ver que não seria agraciado, ele disse que o odiava e xingou Gabigol, que virou para trás e sorriu.“Gabigol, lança a camisa... Ah, vai se fu**, te odeio, então, vagabundo, filho da p**”, disse o torcedor.Veja o vídeo: