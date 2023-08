Flamengo: David Luiz e Léo Pereira participam de treino normalmente

Rio - Após a folga depois da vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, o Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira (22), no Ninho do Urubu. O clube teve duas boas notícias: David Luiz, que foi desfalque nos três últimos jogos por dores no adutor da coxa esquerda, e Léo Pereira, que levou um pisão no duelo com o Coxa, participaram do treino normalmente.

A manhã no Ninho foi de trabalho regenerativo e treino no campo. O único que não participou das atividades no gramado foi Varela, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. David Luiz não esteve apenas em parte do trabalho.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo terá a semana livre para treinar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã.