Flamengo solicita ao Corinthians a utilização da Neo Química Arena contra o Athletico-PR

Rio - Sem o Maracanã para a partida contra o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 13 de setembro, o Flamengo entrou em contato com o Corinthians para saber sobre um possível da Neo Química Arena contra o Furacão. As informações são do "ge".

A diretoria do clube paulista ainda não respondeu sobre a proposta, mas sabendo da boa relação entre os dois clubes, a permissão não está descartada. Esse bom relacionamento e o estado do gramado são fatores que pesaram a favor da escolha do Flamengo pelo estádio. O Mané Garrincha, em Brasília, ainda segue como outra opção.

Esta seria a segunda vez que o estádio do Corinthians seria cedido ao Flamengo. A primeira aconteceu em 2021, em clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Tricolor saiu como vencedor, por 1 a 0, com gol de André.

Após receber críticas pelo estado do gramado na partida entre Vasco e Atlético-MG, no último domingo (20), o Maracanã será fechado a partir deste sábado para recuperação do gramado. O Maracanã será palco da partida entre Fluminense e Olimpia, na próxima quinta-feira, pelas quartas de finais da Libertadores, e de Flamengo e Inter, no próximo sábado, pela Série A.