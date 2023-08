David Luiz não teria interesse de rescindir contrato com o Flamengo no fim do ano

Rio - Rio - Com contrato com o Flamengo até o fim de 2024, o zagueiro David Luiz, de 36 anos, não teria a intenção de rescindir o vínculo com o clube carioca no fim do ano. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o desejo do defensor é seguir no Rubro-Negro até o ano que vem.

O desejo do Flamengo é de obter uma rescisão amigável de contrato com o defensor. David Luiz teve seu contrato renovado automaticamente após cumprir 20 jogos pelo Flamengo na temporada. No entanto, o entendimento é de que o zagueiro não fará parte dos planos da diretoria para o ano que vem.

O jogador chegou ao Flamengo em 2021 e foi peça importante no elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado. Ele entrou em campo em 93 jogos, fez um gol e deu duas assistências pelo Rubro-Negro.