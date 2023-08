Time europeu acena com oferta superior a R$ 133 milhões por Pedro, do Flamengo

Rio - Perdendo cada vez mais espaço no Flamengo por conta de sua conturbada relação com o técnico Jorge Sampaoli, o atacante Pedro deve receber outra oferta para deixar o clube. De acordo com o "ge", após investidas recusadas de Al-Hilal e Benfica, uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 133,7 milhões) do Zenit, da Rússia, deve chegar ao Rubro-Negro pelo camisa 9.

Dirigentes do clube russo já iniciaram conversas com representantes de Pedro e acenaram que vão oficializar o interesse ao Flamengo em breve. Em julho, a proposta do Al-Hilal pelo atacante, que foi recusada, era entre 30 e 35 milhões de euros, e a do Benfica de 18 a 20 milhões de euros.

Caso decida aceitar a oferta do Zenit, Pedro não poderá jogar a Liga dos Campeões, já que os russos estão vetados da competição por conta da guerra do país com a Ucrânia. No entanto, o clube de São Petersburgo garante que o jogador terá maior sequência de jogo do que no Flamengo.

Pedro está insatisfeito com as poucas oportunidades que tem recebido no Flamengo. Nos últimos dois jogos, contra Grêmio e Coritiba, o atacante só entrou em campo nos minutos finais, o que deixou claro mais uma vez que ele não é prioridade no time de Sampaoli.