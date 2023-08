Ex-jogador do Flamengo avalia trabalho de Sampaoli: 'Tem problemas coletivos'

Rio - Vindo de uma partida dura contra o Coritiba, no último domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu voltar a vencer na competição. Em um jogo parelho, o Rubro-Negro conquistou os três com um golaço de Gerson já nos minutos finais. No programa "Resenha da Rodada", da "ESPN", o ex-zagueiro Fábio Luciano criticou o desempenho da equipe na segunda etapa e afirmou que o Fla precisa melhorar a parte coletiva se quiser brigar por títulos.

"No jogo contra o Coritiba, teve falhas individuais, também não dá para colocar na conta do Sampaoli. Mas a questão individual foi que mais uma vez deu a vitória ao Flamengo. Foi muito ruim o segundo tempo. É uma briga que o Sampaoli vai ter. Se ele continuar teimando que os jogadores precisam entender 100% da filosofia dele, vai ser isso até o fim do campeonato. Quando eu falo que o Flamengo pode brigar pelo título é isso, que vai contar com a individualidade, mas que o coletivo vai melhorar", disse o ex-zagueiro.

O comentarista também avaliou o trabalho do treinador Jorge Sampaoli e disse que o time ainda não se adaptou às ideias do técnico, que está no cargo desde o mês de abril.

"Essa é a grande barreira do trabalho do Sampaoli. Um time que foi campeão jogando de uma forma, foi montado para jogar de uma forma, e o Sampaoli tem uma maneira de trabalhar, de posicionar os jogadores. Muito se fala de os jogadores não estarem interessados, mas também tem essa questão de você não se adaptar às ideias do treinador, não se sentir confortável para fazer aquilo que você sabe. E o Flamengo continua vencendo dessa forma, falhando demais, tem problemas coletivos", completou.

O Flamengo volta a jogar no próximo sábado (26). Seu adversário será o Internacional, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, no Maracanã.