Matheus Cunha comemora semana livre com Sampaoli, e mantém esperança em título brasileiro

Rio - Sem compromissos no meio de semana, o Flamengo terá uma semana livre de treinos para seu próximo jogo, que será contra o Internacional, no Maracanã, neste sábado. O goleiro Matheus Cunha comemorou o período sem partidas, e falou sobre a importância de Jorge Sampaoli ter mais tempo para trabalhar taticamente a equipe rubro-negra.

"É muito importante ter tempo para treinar. O Sampaoli chegou na metade da temporada, que é uma loucura, pois tem jogo a cada três dias. Sabemos como é o calendário. Com esse tempo, a gente aprende mais, entrosa mais… Temos essas semanas cheias para a gente poder recuperar, trabalhar bem para poder avançar no Campeonato (Brasileiro) e chegar bem na Copa do Brasil", afirmou em entrevista à FlaTV.

Na final da Copa do Brasil, o Flamengo ainda alimenta chances remotas de título no Brasileiro. Apesar da grande distância para o líder Botafogo, o goleiro mantém a esperança em uma reviravolta na competição.

"Não podemos desacreditar nunca. Enquanto houver chances, vamos estar brigando por todos os pontos. Mas acho que o mais importante é pensar jogo a jogo, ponto a ponto, para chegar lá em cima e na reta final ultrapassar e ser campeão", disse.