Gramado ruim do Mané Garrincha pesou em escolha do Flamengo por Cariacica

Rio - Sem o Maracanã por cerca de 20 dias, o Flamengo precisou buscar uma solução para mandar a partida contra o Athletico-PR, no dia 13 de setembro. Com o veto do Corinthians, o Rubro-Negro avaliou o Mané Garrincha, em Brasília, e o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo o "UOL", as condições do gramado foram determinantes na escolha.

A escolha pelo estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, foi por melhores condições do gramado. O Mané Garrincha, em Brasília, já foi utilizado pelo Flamengo em outras ocasiões nos últimos anos, mas o campo sempre foi alvo de reclamações. O local é bastante utilizado para realização de shows e o piso está bastante desgastado.

Em nota, a Arena BSB, concessionária responsável pela administração do Mané Garrincha, informou que o gramado está passando por uma fase de semeadura na ala norte. A empresa garante que o estádio estará em condições de jogo na segunda quinzena de setembro ou início de outubro. Sendo assim, o Flamengo escolheu jogar em Cariacica.

Em 2023, o Mané Garrincha já foi palco de 13 partidas. A Supercopa do Brasil abriu a agenda de jogos no estádio, com o conquista do título pelo Palmeiras sobre o Flamengo. A última partida realizada na arena foi em 12 de agosto, na final do Campeonato Brasiliense sub-20, o Candanguinho, que terminou com o título do Gama sobre o Capital por 1 a 0.