David Luiz treina com time do Flamengo, e pode ser relacionado contra o Internacional

Rio - O Flamengo fez mais um treinamento nesta quarta-feira (23) visando a partida contra o Internacional no próximo sábado (26), às 18h30, no Maracanã. A novidade foi o retorno do zagueiro David Luiz às atividades com o elenco rubro-negro.

O zagueiro não enfrentou o Coritiba por conta de uma lesão na coxa, e vinha treinando em separado do grupo nos últimos dias. Nesta quarta, porém, participou normalmente das atividades do elenco rubro-negro e pode ser relacionado por Jorge Sampaoli para o duelo contra o Internacional.

A única ausência do trabalho coletivo foi o lateral-direito Guillermo Varela. O uruguaio se recupera de uma lesão sofrida no joelho direito e a expectativa é que retorne daqui a oito semanas.

O Flamengo terá mais dois treinamentos antes da partida contra o Internacional. Na terceira colocação, 13 pontos atrás do líder Botafogo, o Rubro-Negro tenta encurtar a distância para o rival e se manter na briga do título do Campeonato Brasileiro.