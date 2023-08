Diretoria do Flamengo consulta Real Madrid por modelo de investimento para estádio próprio

Rio - A diretoria do Flamengo segue em contato com gigantes europeus para estudar modelos de financiamento e construção de um estádio próprio. Depois de se reunir com dirigentes do Bayern de Munique, da Alemanha, representantes do Rubro-Negro estiveram com um diretor do Real Madrid, da Espanha, que é um dos responsáveis pela reforma do Santiago Bernabéu. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do portal "Uol".O encontro foi feito nos Estados Unidos durante uma viagem feita por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e alguns de seus aliados que se reuniram com Carlos Ocaña, membro do comitê executivo e gerencial do Real Madrid. Ocaña é um dos grandes responsáveis pelo projeto do "novo" Santiago Bernabéu.A reforma do estádio dos Merengues tem um custo estimado em 575 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,6 bilhões) e o prazo de término entre 2024 e 2025. Foi repassado aos Rubro-Negros que o projeto não possui sócios, ou seja, é 100% do Real Madrid. Contudo, existem modelos de parceria com divisão de receitas futuras em troca de investimentos nas obras.O modelo utilizado pelo Real Madrid é chamado de SPE (Sociedade de Propriedade Específico), no qual há a possibilidade de um investimento externo que são quitados através dos rendimentos gerados pelo estádio. No caso do Bayern, existe uma diferença no tipo de investimento. O clube Bávaro vendeu cerca de 25% de suas ações a três empresas alemãs para financiar a Allianz Arena.A diretoria do Flamengo tem um projeto de construir um estádio próprio, inclusive com um local de preferência: num terreno no antigo Gasômetro, próximo à rodoviária, no Centro.