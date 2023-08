Jornalista detona Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo: 'Maluco e medíocre'

Rio - Jorge Sampaoli não vive sua melhor fase no comando do Flamengo. Eliminado da Copa Libertadores nas oitavas de final, após perder para o Olimpia no Defensores del Chaco por 3 a 1, o argentino vem sendo muito criticado pelos torcedores e por parte da imprensa. O jornalista Renato Maurício Prado usou as redes sociais para detonar o comandante rubro-negro, ao recuperar uma fala sua durante a coletiva após o jogo contra o Coritiba.

Naquela ocasião, o argentino falou que a sua tarefa no momento atual do Flamengo era "convencer os jogadores a mudar a forma de jogar", da forma que ele quer. Renato criticou a fala de Sampaoli, e o chamou de "maluco e medíocre".

"Três outros treinadores que pensam como ele deram com os burros n’agua, por que agora seria diferente? Técnico maluco, medíocre e de pouquíssimos resultados (no Chile, há uma década)", escreveu Renato Maurício Prado.

Sampaoli tem 33 jogos no comando do Flamengo, com 19 vitórias, oito empates e seis derrotas. Sob o comando do argentino, o Rubro-Negro se classificou às finais da Copa do Brasil, onde enfrentará o São Paulo. Porém, foi eliminado nas oitavas de finais da Copa Libertadores e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, 13 pontos atrás do líder Botafogo.