John Textor de olho! Lyon sonda staff de Pedro sobre situação de atacante no Flamengo

Rio - Em baixa com Jorge Sampaoli, o atacante Pedro, de 26 anos, continua atraindo olhares de clubes do exterior. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o Lyon sondou o staff do jogador do Flamengo, sem no entanto, ter realizado nenhuma proposta oficial.

O clube francês é administrado por John Textor, dono da SAF do Botafogo. O norte-americano tem interesse antigo no futebol de Pedro. No ano passado, o Crystal Palace, da Inglaterra, que também é administrado pelo empresário, fez uma sondagem pelo atacante, porém, não houve evolução.

Pedro vem tendo poucas oportunidades com o argentino e já recebeu sondagens do Zenit, da Rússia, do Benfica, de Portugal, e do futebol saudita. O Flamengo, no entanto, faz jogo duro para liberá-lo.

Apesar de estar sendo preterido, Pedro continua sendo um dos maiores goleadores do Brasil, e é o artilheiro do Flamengo no ano. Ele entrou em campo em 41 jogos, fez 27 gols e deu quatro assistências.