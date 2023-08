Flamengo fecha venda de goleiro para time europeu

Rio - O Flamengo acertou nesta quinta-feira (24) a venda do jovem goleiro Kauã Santos ao Eintracht Frankfurt-ALE. Para contratar o jogador de 20 anos, o clube alemão desembolsará 1,6 milhões de euros (R$ 8,4 milhões) por 70% dos direitos econômicos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Nesta quinta-feira (24), Kauã já fez trabalho à parte no Ninho do Urubu após a venda ter sido sacramentada. O Flamengo manteve 30 % dos direitos econômicos do atleta, pensando em uma venda futura.

Kauã coleciona passagens por seleções de base do Brasil e vem sendo chamado para defender a categoria sub-20. O goleiro chegou ao Flamengo com 16 anos, mas nunca realizou uma partida pelo time profissional.