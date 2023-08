Flamengo comunica a staff de Nicolás de La Cruz que fará nova investida em 2024

Rio - Um dos principais alvos do Flamengo para a atual temporada, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, permaneceu no River Plate. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o Rubro-Negro deverá fazer uma nova investida pelo uruguaio no começo de 2024.

A nova tentativa já teria sido comunicada ao staff de De La Cruz. O River chegou a aceitar uma proposta do Al-Duhail, do Catar, pelo meia, porém, o uruguaio não aceitou, porque deseja atuar em alguma liga competitiva. Com isso, as chances do Flamengo buscá-lo ano que vem aumentam.

Em 2023, o River Plate fez jogo duro e não aceitou a proposta do Flamengo pelo jogador. Depois de De La Cruz, o clube carioca ainda tentou fechar com Claudinho e Wendel, ambos do Zenit, mas também encontrou resistência por parte dos russos.