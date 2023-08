Sem Maracanã, Flamengo define palco para partida contra o Santos

Estádio Mané Garrincha Divulgação/Vasco

Rio - O Flamengo definiu o Mané Garrincha como palco para o jogo contra o Santos, pelo Brasileirão, marcado para o dia 1º de novembro, uma quarta-feira. O Rubro-Negro não poderá atuar no Maracanã, que estará cedido à Conmebol para a final da Libertadores, no dia 4. A informação é do site "ge".