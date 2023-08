Arrascaeta projeta decisão da Copa do Brasil pelo Flamengo: 'Chegamos campeões e vamos defender essa taça'

Rio - Um dos medalhões do elenco do Flamengo, Arrascaeta projetou a final da Copa do Brasil, que será disputada em setembro, contra o São Paulo. Em entrevista ao "ge", o craque rubro-negro afirmou que a decisão terá um sabor especial para o Rubro-Negro, que é o atual campeão do torneio.

"A gente nesses últimos anos tem chegado sempre às etapas decisivas e conquistado muitas coisas. Perdemos algumas finais e ficamos na bronca porque tínhamos tudo para conquistar algumas. Temos mais uma final que vai ser muito importante para o elenco e todo mundo. Vai ser especial para nós porque chegamos como campeões e vamos defender essa taça. Temos que estar preparados porque com certeza o São Paulo está em momento de crescimento e tem grandes jogadores", disse Arrascaeta.

O camisa 14 também falou sobre o reencontro com Dorival Júnior, técnico do São Paulo e que foi campeão com o time carioca em 2022.

"A gente o conhece, e ele nos conhece também. Finais são partidas diferentes, tem muito tempero. O que a gente tem de fazer é estar preparado e se preocupar somente com o nosso time. A gente sabe que tem pela frente um rival muito qualificado e num grande momento, numa crescente importante, mas a gente tem que estar 100% preparado para esse jogo", afirmou.

Sobre seu momento com a camisa do Flamengo, Arrasca declarou que segue tentando buscar seu melhor desempenho, após enfrentar problemas físicas no primeiro semestre.

"Sem dúvida que a gente sempre tenta dar o melhor dentro de campo e às vezes não acontece. Esse ano tem sido atípico em relação aos últimos, não só meu, mas do time. Quando as coisas estão difíceis, temos que nos dedicar e trabalhar. Acho que é fruto do trabalho que tenho feito fora de campo", finalizou.