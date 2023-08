Flamengo é o clube que mais sofreu finalizações nas últimas 10 rodadas do Brasileirão

Rio - O Flamengo aparece na liderança de uma estatística preocupante no Brasileirão. De acordo com levantamento feito pelo site "ge", o Rubro-Negro é o time que mais sofreu finalizações nas últimas 10 rodadas do campeonato.

Neste período, Flamengo viu os adversários chutarem 162 vezes ao gol de Matheus Cunha, o que dá uma média de 16,2 chutes por jogo. Foram quatro vitórias, duas derrotas e quatro empates, que deixaram o clube mais longe do líder Botafogo.

O Rubro-Negro também tem sofrido no ataque. O Rubro-Negro é o terceiro time que menos finalizou no mesmo período, com 106 chutes. O time de Jorge Sampaoli está à frente apenas de Santos e Corinthians.

Neste sábado (26), o Flamengo terá uma nova chance de mudar esse cenário. O time carioca enfrenta o Internacional, às 18h30, no Maracanã.