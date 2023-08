Jogadores do Flamengo recusam convite para aniversário de Gabigol

Rio - O clima interno no Flamengo continua problemático, e mais um episódio foi revelado na última sexta (25). Alguns jogadores do Rubro-Negro dispensaram convites de Gabigol para a comemoração de seu aniversário, afirmando que o momento no clube não permite "festa". As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O evento se chamará "O Poderoso Gabi", inspirado no filme "O Poderoso Chefão", e acontecerá na próxima quarta-feira (30), prometendo avançar para a madrugada de quinta (31). Entretanto, pelo fato do Flamengo ter um jogo importante no dia 2, no clássico com o Botafogo, alguns jogadores não irão para a festa.

Tal postura do camisa 10 foi vista com muita revolta por parte dos torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, alguns flamenguistas se revoltaram com o fato do jogo contra o Botafogo ser uma das chances mais preciosas do Rubro-Negro se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, a semana coincidirá com a preparação do jogo do Fluminense pela Libertadores, contra o Olimpia, o que também indigna a "Nação".

Gabigol fará sua última partida com 26 anos neste sábado (26), quando o Flamengo retorna ao Maracanã, às 18h30, para enfrentar o Internacional, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.