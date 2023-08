Flamengo lamenta morte de MC Marcinho: 'Grande rubro-negro'

Rio - Clube do coração de MC Marcinho, o Flamengo lamentou a morte do cantor, aos 45 anos, na manhã deste sábado (26). Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro afirmou que o artista "embalou gerações com seus hits" e "marcou a história da música brasileira".

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2023

