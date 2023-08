Flamengo alcança maior índice de torcedores da história, diz Datafolha

Rio - O Flamengo quebrou um recorde na nova pesquisa do Datafolha sobre as torcidas brasileiras, divulgada neste sábado (26). No levantamento, realizado entre os dias 31 de julho e 7 de agosto deste ano, o Rubro-Negro foi apontado como time do coração de 21% dos entrevistados. É o maior índice nos 30 anos em que o instituto realiza a pesquisa.

Abaixo do Flamengo, ainda aparece o Corinthians, que tem a preferência de 15% dos entrevistados. Em seguida, aparecem São Paulo com 7%, Palmeiras com 7%, Cruzeiro, Vasco e Grêmio com 4%, Santos com 3%, Atlético-MG, Bahia, Internacional e Botafogo com 2%. Fluminense, Sport, Vitória, Fortaleza e seleção brasileira têm 1% cada. Os outros times citados somam, juntos, 5%, enquanto 19% dos entrevistados disseram não ter time.

No entanto, quando há a divisão por regiões, o time paulista leva vantagem no sudeste, com 20% dos torcedores, enquanto o Rubro-Negro aparece com 17%. Já nas regiões Norte e Nordeste, o Fla leva ampla vantagem, com 38% a 11% e 29% a 9%, respectivamente.

No Sul, o Grêmio aparece superando o Internacional, com 22%, contra 14% do rival. Por fim, o Centro-Oeste também é de maioria flamenguista, com 27%, enquanto o Corinthians tem 17%.