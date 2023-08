Buraco na rede atrapalha início de jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã

Rio - Uma cena inusitada atrasou o início da partida entre Flamengo e Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um buraco na rede de um dos gols atrasou o início do duelo por cerca de um minuto.

A cena gerou risada de Gabigol. O jogo foi iniciado com um pouco mais de um minuto de atraso, ainda com o buraco na rede. Um funcionário realizou ajustes enquanto a bola já estava rolando, mas a situação não chegou a atrapalhar a partida.

É o último jogo antes da interdição do Maracanã, que ficará cerca de 20 dias fechado para reparo no gramado. O campo ficou castigado após a partida entre Vasco e Atlético-MG, no dia 20, pela 20ª rodada do Brasileirão. O estádio deve voltar a ficar à disposição da dupla Fla-Flu a partir do dia 17 de setembro.