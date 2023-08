Everton Ribeiro lamenta empate e admite desempenho ruim do Flamengo: 'Estamos devendo'

Rio - O Flamengo deixou o Maracanã sob vaias e protestos após empatar sem gols com o Internacional, neste sábado (26), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro teve uma atuação sem inspiração e praticamente não ameaçou o time gaúcho. O meia Everton Ribeiro, que começou no banco e entrou ainda durante o primeiro tempo, lamentou o tropeço e deu razão para o torcedor.

"(A torcida) está no direito dela. Nos incentivaram e não conseguimos corresponder. Estamos devendo e abaixo do que podemos. Jogamos em casa e não fizemos a nossa parte. Temos que saber dar um jeito de vencer nos momentos difíceis, principalmente em casa, que é uma obrigação. Saímos devendo mais uma vez", disse Everton Ribeiro.

Com o empate, o Flamengo diminuiu a diferença para o líder Botafogo para 12 pontos, mas pode ver essa distância aumentar. O próximo compromisso do Rubro-Negro é justamente contra o Alvinegro, no sábado (2), no Nilton Santos. Everton Ribeiro não jogou a toalha, mas admitiu que a situação ficou mais difícil no sonho pelo título brasileiro.

"No final fizemos uma pressão, mas precisamos ser mais contundente o jogo todo. O Inter é um time muito bem treinado. Temos que treinar para saber sair dessas situações. É uma rodada a menos (na disputa pelo título), mas não podemos desistir. Temos que fazer mais se a gente quiser ser campeão", completou o camisa 7 do Flamengo.