'Flamengo só tem a ganhar', afirma Braz sobre fechamento do Maracanã para melhorar gramado

Rio - O empate sem gols contra o Internacional marcou a despedida do Flamengo do Maracanã pelas próximas semanas. Em entrevista à TV Globo, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, afirmou que o fechamento do estádio será importante para recuperar o gramado e disse que o clube "só tem a ganhar".

"Os técnicos entrarão nesta segunda-feira (28) para fazer a avaliação do campo e um diagnóstico preciso. Não sei quanto tempo vai durar, mas acredito que será bem rápido. Logo em seguida, começarão os procedimentos para que o gramado tenha uma melhora considerável até o final do ano", disse Braz.

"Acho que o Flamengo vai ganhar de qualquer maneira. O Flamengo terá que realizar um jogo fora do Maracanã, juntamente com o Fluminense, que está sendo parceiro nesse processo. Os dois clubes só têm a ganhar, assim como o futebol", completou.

A tendência é que o Maracanã fique fechado por pelo menos 20 dias. O gramado tem sido castigado por conta das quase 60 partidas que já recebeu em 2023, o que tem sido motivo de preocupação para os clubes.

Sem sua tradicional casa, o Flamengo já definiu onde mandará o jogo contra o Athletico-PR. A partida, marcada para o dia 13 de setembro, às 21h30, será disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.