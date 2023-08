Torcida do Flamengo organiza protesto em frente a festa de aniversário de Gabigol

Rio - Após o empate por 0 a 0 com o Internacional e as atuações decepcionantes por parte do elenco do Flamengo, a torcida rubro-negra está preparando um protesto em frente ao evento de aniversário que Gabigol dará na próxima quarta-feira (30). As informações são do site "Coluna do Fla".

O evento se chamará "O Poderoso Gabi", inspirado no filme "O Poderoso Chefão", e acontecerá na quarta-feira, prometendo avançar para a madrugada de quinta (31). Alguns jogadores do Flamengo, inclusive, dispensaram convites de Gabigol para a comemoração de seu aniversário, afirmando que o momento no clube não permite "festa". Além disso, eles também se focam para o clássico com o Botafogo, no sábado (2).

Tal postura do camisa 10 foi vista com muita revolta por parte dos torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, alguns flamenguistas se revoltaram com o fato do jogo contra o Botafogo ser uma das chances mais preciosas do Rubro-Negro se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, a semana coincidirá com a preparação do jogo do Fluminense pela Libertadores, contra o Olimpia, o que também indigna a "Nação".