Sampaoli não deverá continuar no comando do Flamengo em 2024

Rio - O treinador Jorge Sampaoli, de 63 anos, não deverá permanecer no comando do Flamengo em 2024. O entendimento da diretoria do clube carioca é de que o trabalho do argentino tem sido decepcionante, e sua continuidade no ano que vem é bastante improvável.

Esse entendimento, independe dos títulos do Flamengo neste ano. O Rubro-Negro está na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, e ainda tem chances remotas de conquistar o Brasileiro. Mesmo que haja uma reviravolta neste cenário, e que o clube carioca leve a melhor sobre o Tricolor do Morumbi, a tendência é que o argentino não continue.

No ano passado, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, e mesmo assim não permaneceu para 2023. O Flamengo contratou Vítor Pereira por entender que nos últimos jogos do ano, o clube carioca relaxou bastante e terminou sua campanha no Brasileiro com atuações decepcionantes.

Jorge Sampaoli tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Caso realmente não seja mantido, as partes terão que chegar a um acordo. Sob o comando do argentino, o Rubro-Negro entrou em campo em 34 jogos, com 19 vitórias, nove empates e seis derrotas, totalizando 64,7% de aproveitamento.