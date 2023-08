Flamengo decidirá final da Copa do Brasil contra o São Paulo longe do Rio

Rio - O Flamengo irá decidir a final da Copa do Brasil longe do Rio de Janeiro. Após sorteio realizado nesta segunda-feira, ficou decidido que o segundo jogo de decisão irá acontecer no Morumbi, no próximo dia 24. A primeira partida será realizada no Maracanã no próximo dia 17.

Na final da competição, o Flamengo irá reencontrar Dorival Júnior e Rafinha. Atual treinador do São Paulo, o paulista dirigiu o clube carioca no segundo semestre do ano passado, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. Já o lateral-direito defendeu o Rubro-Negro em 2019 e 2020, sendo campeão brasileiro e da Libertadores sob o comando de Jorge Jesus.



Atual campeão, o Flamengo deseja conquistar o seu quinto título. O Rubro-Negro está atrás do Cruzeiro, com seis conquistas, e do Grêmio, com cinco, que são os maiores vencedores da história da competição. Já o São Paulo, que está em sua segunda final, vai em busca da conquista inédita.